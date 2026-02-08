Российский лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026

На Олимпийских играх 2026 года в Италии российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в соревнованиях по скиатлону. Он выступал в нейтральном статусе, без национальной символики, и показал результат 46 минут 11 секунд, отстав от победителя на 3,6 секунды.

Первым стал норвежец Йоханнес Клебо, показавший результат 46 минут 11 секунд. Коростелев отстал от победителя на 3,6 секунды.

Следующие старты Коростелева запланированы на 10 февраля (спринт классическим стилем), 13 февраля (гонка на 10 км свободным стилем) и 21 февраля (масс-старт на 50 км классическим стилем). Лыжник родился в Перми в спортивной семье: его мать Наталья Коростелева — призер Олимпиады, а дядя Николай Морилов — бронзовый призер Игр 2010 года.

Савелий Коростелев является двукратным чемпионом мира среди юниоров и четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне он успешно дебютировал на Кубке мира и в многодневке «Тур де Ски», где впервые попал в десятку сильнейших.

