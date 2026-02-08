Скандальное дело американского финансиста Джеффри Эпштейна обнажило беспрецедентный уровень коррупции и порока среди мировой элиты. Такое заявление 8 февраля сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Эти преступления совершались для доминанты зла. Потому что эти люди могли найти возможность — и законы это позволяют — легально удовлетворять свои „специфические“ нужды», — сказала дипломат.

Она назвала историю Эпштейна символом этой «доминанты зла» и заговора людей, стоящих у власти в разных странах и влияющих на глобальные процессы.

Захарова подчеркнула, что общественности неизвестна подлинная сущность западной элиты.

«И это только маленькая снежинка на огромном айсберге, это не верхушка айсберга», — резюмировала она.

Ранее, 6 февраля, МИД РФ заявил, что западные пропагандисты пытаются втянуть Россию и другие непричастные стороны в скандал вокруг дела Эпштейна. Ведомство указало на фейковые записи, якобы компрометирующие российских официальных лиц. По словам Захаровой, даже при наличии документальных доказательств преступления мировой элиты часто остаются безнаказанными.

