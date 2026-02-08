В московском метро мужчина сломал нос девушке после отказа дать деньги

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 64 0

Конфликт на станции «Китай-город» начался с выпрашивания средств и перерос в нападение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

На станции метро «Китай-город» в Москве произошел инцидент, в ходе которого мужчина сломал нос пассажирке после ее отказа дать ему деньги. Об этом 8 февраля сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно имеющейся информации, конфликт произошел 3 февраля. Неизвестный подошел к девушке по имени Нина и начал выпрашивать деньги. Получив отказ, он перешел к оскорблениям.

Когда пострадавшая включила камеру на телефоне, чтобы зафиксировать происходящее, мужчина попытался выбить у нее устройство, а затем нанес удар, в результате которого девушке сломали нос. Нине потребовалась медицинская помощь в больнице.

Выяснилось, что до нападения на Нину этот же человек вел себя вызывающе по отношению к другим людям в подземке. В частности, свидетельница отметила, что незадолго до драки мужчина аналогичным образом оскорблял еще одну прохожую.

Пострадавшая не стала оставлять инцидент безнаказанным и сразу обратилась в правоохранительные органы. В настоящий момент Нина написала официальное заявление в полицию с требованием найти преступника и привлечь его к уголовной ответственности за содеянное.

