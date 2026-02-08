«Без семьи никуда»: Алина Загитова всерьез задумалась о рождении ребенка
Олимпийская чемпионка не хотела бы, чтобы ее будущий муж был фигуристом.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Алина Загитова призналась, что мечтает о детях и семье
У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой изменились главные приоритеты в жизни: теперь на первом месте не карьера и бизнес, а желание обзавестись семьей. Об этом она рассказала в подкасте Get Ready with Us.
«Раньше я всегда говорила: „Мой фокус на карьере“. Сейчас я начала задумываться о себе, о том, что хочу детей. Семья — это главное. Раньше я думала, что буду только бизнес-вумен, но без семьи никуда», — поделилась Загитова.
Стать избранником чемпионки сможет не каждый. У Алины есть четкое условие — ее парень не должен быть фигуристом. Спортсменка уверена, что в паре должны быть люди из разных сфер деятельности, чтобы им всегда было интересно друг с другом.
«Первое время может и прикольно, когда вас объединяет тема фигурного катания, но потом, наверное, становится сложновато», — отметила Загитова.
При этом возвращаться к изнурительным тренировкам Алина не планирует. Жизнь в большом спорте она вспоминает как бесконечный «день сурка», где не было времени ни на что, кроме катка и сна. Сейчас же она наслаждается свободой, общением с друзьями и возможностью просто гулять по Москве.
