Опять переплюнула Медведеву: Алина Загитова намекнула на помолвку

Алина Загитова выложила в соцсети снимок с кольцом на безымянном пальце

Фигуристка Алина Загитова намекнула на перемены в личной жизни, выложив в личном блоге фото, где на ее безымянном пальце красуется кольцо. Об этом пишет 7Дней.ru.

Огромный бриллиант сразу бросается в глаза, поэтому пройти мимо такого украшения поклонникам олимпийской чемпионки было просто невозможно. Стоимость такого кольца может достигать 25 миллионов рублей.

Снимок фигуристка сделала во время отдыха в Сочи в перерыве между катанием на лыжах. Также на ней красовался свитер за 33 тысячи рублей и серьги за полмиллиона. Фотографировалась она на iPhone последней модели.

Алина Загитова с кольцом. Фото: Instagram*/azagitova

В ноябре 2025 года ее давняя соперница по льду Евгения Медведева рассказала, что выходит замуж, однако кольцо ее не могло похвастаться такими габаритами.

Загитова часто дает понять, что у нее есть богатый ухажер. Так, в ноябре она хвасталась огромным букетом цветов в соцсетях. Также она периодически публикует снимки с подарками — судя по всему, дарит их ей возлюбленный.

Личность жениха фигуристки неизвестна, но ходят слухи, что ее избранником стал первый вице-президент Федерации хоккея РФ Роман Ротенберг, с которым она познакомилась в 2018 году.

