Зеленский заявил, что свет на Украине есть только благодаря его работе

Борис Сатаров
Глава киевского режима намекнул на возможные проблемы с энергосистемой в случае его бездействия.

Благодаря кому на Украине есть свет

Фото: Reuters/Petros Karadjias

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что электроснабжение в стране сохраняется исключительно благодаря его личным усилиям, намекая на риски энергетического коллапса. Об этом 8 февраля сообщает издание «Страна.ua».

«У меня просто нет времени на кофе, на чай, на 300 блогов за одни сутки. Просто света не будет», — сказал Зеленский, комментируя свою крайнюю загруженность.

Он также отметил, что при иных обстоятельствах мог бы реализовать себя в публичной сфере.

Ранее в тот же день депутат Верховной рады Алексей Кучеренко сообщил, что власти Киева не обеспечили резервным питанием критическую инфраструктуру столицы. По его словам, планы по аварийному восстановлению таких объектов, как метро, водоканалы и тепловые насосы, фактически не выполнены, а обещанная дополнительная генерация к концу 2025 года так и не была запущена.

