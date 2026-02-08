Маск назвал космодром SpaceX в Техасе технологическим монастырем

Космическая база Starbase компании SpaceX в Техасе напоминает «технологический монастырь» из-за того, что большинство сотрудников живут и работают там в одиночестве. Такое сравнение 6 февраля привел основатель компании Илон Маск в интервью блогеру Дваркешу Пателю.

«Я называю это „проблемой второй половинки“. <…> Это похоже на технологический монастырь, удаленные (сотрудники. — Прим. ред.) и преимущественно парни», — привел слова миллиардера портал Business Insider.

По его мнению, такая ситуация сложилась из-за проблем с поиском работы в Техасе, не связанной с деятельностью SpaceX. Из-за этого сотрудники с семьями не стремятся переезжать в штат. Маск также отметил, что его другая компания, Tesla, которая также переехала в Техас в 2021 году, сталкивается с менее острой версией этой же проблемы.

Ранее, в 2024 году, SpaceX перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в Техас. По данным агентства Bloomberg, вокруг стартовой площадки Starbase постоянно проживает около 260 сотрудников, а еще 3,1 тысячи ежедневно приезжают на работу из ближайшего города Браунсвилл.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.