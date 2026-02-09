Воспитательница не хотела работать и угощала малышей слабительным вместо конфет

Daily Mail: воспитательница угощала малышей слабительным вместо конфет

В американском штате Иллинойс 23-летней сотруднице детского сада предъявили обвинения в преднамеренном отравлении маленьких воспитанников жевательным слабительным препаратом. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Сент-Чарльз, полиция начала расследование.

В начале февраля 2026 года сразу несколько родителей пожаловались на странные симптомы у своих детей. По данным правоохранительных органов, сотрудница детского сада давала медикаменты малышам в возрасте двух лет и младше. Она выдавала лекарство за обычные сладости. Следователи установили как минимум троих пострадавших, которые на протяжении долгого времени мучились от проблем с пищеварением и болей в животе.

Как выяснилось в ходе допросов и внутренних проверок в учреждении, няня использовала такой жестокий метод из-за нежелания справляться с обязанностями. Одна из матерей, чей 17-месячный сын пострадал от ее действий, поделилась шокирующими подробностями:

«Мы узнали от директора, что она уволила сотрудницу, потому что та давала им эти слабительные, называя их конфетами, чтобы детей поскорее отправили домой, так как она чувствовала себя перегруженной», — рассказала мама 17-месячного пострадавшего.

Родители долгое время пытались найти причину недугов, сдавали анализы и меняли смеси, не подозревая о преступном умысле воспитателя.

Ситуация усугубляется тем, что даже после прекращения приема препарата у некоторых детей сохранились хронические проблемы со здоровьем. По словам законных представителей жертв, врачи предупредили их о длительном периоде восстановления кишечника после принудительной стимуляции.

Воспитательница самостоятельно сдалась полиции, прошла процедуру оформления и была отпущена под залог до даты судебного заседания. Руководство дошкольного учреждения немедленно разорвало контракт с девушкой, как только вскрылись факты издевательств.

