«Старый вы для нас»: мать Авроры Кибы высмеяла Григория Лепса на юбилее дочери

Мать Авроры Кибы назвала Григория Лепса старым

Народный артист России Григорий Лепс оказался старым для своей бывшей невесты Авроры Кибы. Именно таким мнением поделилась мать девушки, Татьяна Белякова, на ее 20-м дне рождения.

«Я не плакала, я реально была в шоке, потому что задавала Грише вопрос: «Гриша, что вы сюда ходите? Ну старый вы для нас». Он говорит: «Татьяна Валерьевна, стар я, может, и для вас, а для Авроры — нет. И хожу я не к вам», — вспомнила один из их разговоров несостоявшаяся теща певца.

Однако тема Лепса не отпускала женщину весь вечер. В честь дочери она переделала слова песни «Я поднимаю руки» и исполнила ее.

Сам день рождения прошел с размахом. Аврора Киба собрала на празднике звезд шоу-бизнеса, медиа и близких друзей. Музыкальную часть взял на себя комик Александр Ревва. Среди гостей также заметили актрису Наталью Рудову, певицу Севиль, рэпера Джигана.

Несмотря на то что в плейлисте вечера звучали песни Лепса, сам артист на мероприятии так и не появился. Его отсутствие многие связали с недавним расставанием пары.

Аврора официально подтвердила расставание 25 января, подчеркнув, что они разошлись без скандалов и с взаимным уважением.

Впрочем, по настроению именинницы трудно было заподозрить, что разрыв дался ей тяжело. Вечеринка получилась шумной и веселой.

Также особое внимание подписчиков привлекли моменты, где Аврора проводит время в компании Артема Черницына — сына певицы Ирины Дубцовой. Молодой человек обнимал именинницу и явно не скрывал симпатии. Учитывая, что Черницын недавно расстался со своей девушкой, поклонники уже заговорили о возможном новом романе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.