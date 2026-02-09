Норвежский посол уходит в отставку из-за контактов с Джеффри Эпштейном

Reuters: норвежский посол уходит в отставку из-за контактов с Эпштейном

Одна из самых известных норвежских дипломатов, посол Мона Юуль, покидает государственную службу после того, как стало известно о ее контактах с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Норвегии. Данные приводит Reuters.

Решение об отставке принято на фоне внутреннего расследования, начатого после публикации в США масштабного массива документов, где фигурировали имена политиков и дипломатов, имевших контакты с покойным сексуальным преступником.

Приостановка и признание

Ранее на этой неделе Юуль была временно отстранена от должности посла Норвегии в Иордании и Ираке. Вскоре после этого стало ясно, что она не вернется к работе.

«Контакт Юуль с осужденным сексуальным преступником Эпштейном показал серьезный провал в системе правосудия. Это дело затрудняет восстановление доверия, которое требует эта роль», — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Юуль 66 лет. В прошлом она занимала пост младшего министра, а также представляла Норвегию в Израиле, Великобритании и при ООН. Ее имя давно ассоциировалось с высшими уровнями норвежской дипломатии.

Добровольный уход и сотрудничество со следствием

Адвокат дипломата подчеркнул, что отставка была добровольным шагом.

«Мона Юуль продолжит полностью сотрудничать с Министерством иностранных дел, чтобы обеспечить раскрытие всех релевантных фактов по делу», — заявил ее адвокат Томас Скьельбред.

По его словам, текущая ситуация делает невозможным исполнение ею обязанностей посла, независимо от итогов расследования.

Проверка грантов и роль семьи

Скандал затронул и Международный институт мира (IPI) в Нью-Йорке, который до 2020 года получал норвежское государственное финансирование. Организацию возглавляет муж Юуль — дипломат и политик Терье Ред-Ларсен. МИД Норвегии объявил о пересмотре всех ранее выделенных институту грантов.

Ред-Ларсену 78 лет. Он уже приносил публичные извинения за свои контакты с Эпштейном. Его адвокат заявил, что клиент не возражает против повторной проверки.

«Национальное аудиторское управление уже расследовало это несколько лет назад, но Терье Ред-Ларсен, естественно, не возражает против повторного повторения этого», — заявил адвокат Джон Кристиан Элден.

Сам институт IPI на момент публикации не ответил на запрос о комментарии.

Дипломаты Осло и международный контекст

Юуль и Ред-Ларсен входили в узкий круг норвежских дипломатов, сыгравших ключевую роль в подготовке Ослонских соглашений 1993–1995 годов — попытки мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Скандал выходит за пределы Норвегии. В Великобритании в тот же день в отставку ушел глава аппарата премьер-министра Кира Стармера Морган МакСуини. Он заявил, что берет на себя ответственность за рекомендацию назначить Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его связи с Эпштейном.

Давление растет и внутри Норвегии

Помимо Юуль, в материалах фигурируют и другие известные норвежцы. В их числе — наследная принцесса Метте-Марит, которая в пятницу вновь принесла публичные извинения.

Таким образом, публикация американских документов продолжает вызывать политические последствия по всей Европе, разрушая карьеры и вынуждая власти пересматривать прошлые решения, которые еще недавно считались закрытыми страницами.

