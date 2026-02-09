Близнецы с одинаковой ДНК оказались на скамье подсудимых за двойное убийство

Во Франции начался судебный процесс по делу о жестоком двойном убийстве, которое поставило следователей в тупик. Перед судом предстали идентичные близнецы, и ключевая улика — ДНК на оружии — указывает сразу на обоих. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о 13-летних Самуэле и Джереми. Их генетический материал был обнаружен на автомате, из которого застрелили двух молодых мужчин. Однако установить, кто из братьев нажал на курок, следствию так и не удалось: их ДНК полностью совпадает. Двух жертв расстреляли в подвале жилого комплекса Субиз в городе Сен-Уэн под Парижем. Эксперты зафиксировали множественные огнестрельные ранения.

Помимо этого эпизода, Самуэлю и Жереми также вменяют участие в серии покушений на убийство, совершенных в октябре того же года. По версии обвинения, действия носили организованный характер, а оба брата могли действовать в сговоре. Судебные слушания проходят в Бобиньи. Заседание было прервано после того, как обвиняемые отказались встать перед судом. За нарушение порядка обоих братьев вывели из зала.

Следователи считают, что идентичная внешность и генетическое сходство могли быть сознательно использованы для запутывания расследования. Именно этот фактор, по мнению обвинения, стал одной из главных причин, по которой дело до сих пор остается неразрешенной головоломкой для правосудия.

