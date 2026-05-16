Упавший на турецкий курорт беспилотник оказался украинским

Мурад Устаров
Дрон собирался атаковать один из регионов России, но сбился.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

Dorgu Haber: упавший на Самсун беспилотник оказался украинским

Беспилотник, который упал на жилой район в турецком Самсуне, запустил киевский режим. Об этом сообщает местное издание Dorgu Haber.

В материале говорится, что в результате падения украинского дрона под названием «Майя» повреждения получили несколько жилых зданий. Жертв и пострадавших нет, уточнило издание.

По словам авторов, боевики ВСУ собирались нанести удар по российскому региону, однако аппарат сбился из-за технической неисправности.

В газете подчеркнули, что прибывшие к месту падения БПЛА сотрудники службы безопасности собрали его фрагменты. Его вес составляет около 25 килограммов.

Беспилотник упал на район Илкадым в турецком городе примерно в 6:30 мск. Очевидцы сообщили, что их разбудил сильный взрыв. Позже на улице они обнаружили останки дрона.

Ранее 5-tv.ru писал, что летательные аппараты ВСУ атаковали Рязань. Жертвами ударов стали четыре человека. Городские власти отменили все культурные мероприятия, приостановлена работа детсадов и школ.

