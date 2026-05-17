В США заявили о существовании четырех видов пришельцев

Мурад Устаров 34 0

Ученые, изучавшие обломки неопознанных объектов, якобы столкнулись с разными типами внеземных существ.

Сколько видов инопланетян обнаружили в США

NYP: США обнаружили четыре вида внеземной жизни после крушений НЛО

После крушений неопознанных летающих объектов в США выявили более четырех различных видов внеземных существ. Об этом сообщает американская газета New York Post со ссылкой на заявление доктора Хэла Путхоффа.

Ученый утверждает, что о существовании отдельных типов пришельцев он услышал от самих участников исследований обломков НЛО.

«Люди, которые участвовали в операциях по извлечению, говорили, что существует как минимум четыре типа», — сказал Путхофф.

Доктор также признал, что не имел прямого доступа к данным о внеземной жизни. При этом он подчеркнул, что полностью доверяет информации, которую получил от своих собеседников. По словам ученого, речь идет о существовании четырех отдельных форм жизни.

Путхофф не стал подробно раскрывать предполагаемые виды, однако издание рассказало о докторе Эрике Дэвисе, который прошлом году рассказал о возможных видах, появившихся по итогам исследования обломков. Он выделил «серых», «нордических», «насекомоподобных» и «рептилоидов».

Ранее ФБР рассекретило архивные материалы, посвященные НЛО. В документах говорится о загадочных существах ростом 120 сантиметров.

