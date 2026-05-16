Средства ПВО сбили еще семь дронов, летевших на Москву
Всего с начала суток ликвидировано 50 беспилотников ВСУ.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Еще семь украинских беспилотников уничтожили в небе над Москвой силы противовоздушной обороны (ПВО). О новых попытках киевского режима атаковать столицу сообщил в своем блоге в мессенджере МАКС мэр Сергей Собянин.
«Уничтожены два БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.
До этого градоначальник заявил о ликвидации пяти вражеских дронов, которые направлялись в сторону Москвы.
Всего с начала суток Собянин рассказал об уничтожении 50 летательных аппаратов ВСУ. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что киевские боевики ударили по многоквартирному дому в Белгороде. После атаки загорелись несколько балконов. Прибывшие к месту происшествия спасатели потушили пожар. В результате атаки ранения получили девять человек, включая трехлетняя девочка. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. У них диагностировали осколочные ранения разных частей тела.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 16 мая
- Собянин сообщил об отражении атаки уже 43 БПЛА на подлете к Москве
- 15 мая
- Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
- 15 мая
- Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников ВСУ
- 8 мая
- Еще три украинских беспилотниках сбиты на подлете к Москве
- 8 мая
- Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 20
- 8 мая
- Силы ПВО уничтожили 95 украинских дронов над регионами России за четыре часа
- 7 мая
- Собянин заявил об уничтожении уже 48 дронов, летевших на столицу
- 7 мая
- Собянин: силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА на подлете к Москве
- 5 мая
- Силы ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву
- 5 мая
- В небе над Москвой сбили еще один беспилотник
Читайте также
52%
Нашли ошибку?