«Это другое?» — Захарова упрекнула ЕС в двойных стандартах после осуждения КНР

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 40 0

По ее словам, власти Евросоюза молчат о своих проблемах на протяжении нескольких лет.

Почему Евросоюз выступает против Китая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мария Захарова: Евросоюз осуждает законы Китая, но игнорирует свои проблемы

Европа отказывается реагировать на произвол, который происходит у нее под носом, но пристально следит за инициативами руководства Китая. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Поводом для высказываний стало принятие Европарламентом 30 апреля резолюции с призывом к КНР отозвать «Закон об этническом единстве и прогрессе». По мнению европейских политиков, закон негативно скажется на статусе жителей автономных районов республики.

«Китай находится в Азии, а не в Европе. Хотя, учитывая катастрофически низкий уровень эрудиции и образования среди европейских политэлит, кого в Европарламенте это может смущать», — заявила дипломат.

Она также отметила, что власти ЕС осуждают китайский закон за якобы поощрение ассимиляции и ограничение свобод. При этом Захарова указала на проблемы Европы, которые игнорируются на протяжении нескольких лет.

«Мы имеем дело с классическим „это другое“ или „это уже шизофрения“? Прямо под носом у Европарламента, в самой Европе, годами творится настоящий произвол», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Дипломат пояснила, что «цивилизованные европейцы» молчат о коррупции и беззаконии на Украине, обстрелах киевским режимом гражданских объектов, расизме и ксенофобии на континенте, а также притеснении русскоязычных жителей стран Прибалтики.

Ранее Захарова напомнила Евросоюзу о вкладе СССР в победу над фашизмом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+14° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Страсть, ревность и проверка чувств: любовный гороскоп для знаков зодиака...

Последние новости

0:49
В Тель-Авиве сотни израильтян вышли на антиправительственный митинг
0:16
В США заявили о существовании четырех видов пришельцев
23:53
«Это другое?» — Захарова упрекнула ЕС в двойных стандартах после осуждения КНР
23:33
Упавший на турецкий курорт беспилотник оказался украинским
23:12
Средства ПВО сбили еще семь дронов, летевших на Москву
22:53
«Бред дикий!» — Сергей Рогожин опроверг слухи о госпитализации

Сейчас читают

Женщина с яйцами: Самбурская показала, что у нее в сумочке
Опасный холод: ученые предупредили о скрытых угрозах кондиционеров
Шоу фриков: финал конкурса песни «Евровидение-2026» — трансляция
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео