Daily Mail: принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые высказались о деле Эпштейна

Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые публично прокомментировали скандал вокруг Джеффри Эпштейна, заявив, что они «глубоко обеспокоены» происходящим и что их внимание сосредоточено на жертвах сексуального насилия. Об этом пишет Daily Mail.

Заявление прозвучало на фоне новой волны публикаций из архивов дела Эпштейна, которые за последние дни вновь втянули в скандал представителей мировой элиты — включая членов британской королевской семьи. Комментарий был сделан через представителя Кенсингтонского дворца во время официального визита принца Уильяма в Саудовскую Аравию.

«Могу подтвердить, что принц и принцесса Уэльские глубоко обеспокоены продолжающимися раскрытиями. Их мысли остаются сосредоточены на жертвах», — заявил представитель дворца журналистам в Эр-Рияде.

Это первое официальное публичное высказывание Уильяма и Кейт по делу Эпштейна. По словам источников во дворце, ранее пара сознательно избегала комментариев, но нынешний масштаб и характер новых материалов сделали молчание невозможным.

Заявление Уэльских перекликается с позицией короля Карла III и королевы Камиллы, которые еще в октябре прошлого года выразили поддержку жертвам сексуального насилия. Тогда Букингемский дворец подчеркнул, что «мысли Их Величеств были и остаются с пострадавшими и выжившими».

На этом фоне все более контрастно выглядит позиция принца Эндрю, чьи многолетние связи с Эпштейном продолжают всплывать в новых документах. Герцог Йоркский никогда публично не выражал сочувствия жертвам преступлений своего бывшего друга и, как утверждается, отказывался даже подписывать нейтральные заявления поддержки.

На прошлой неделе тема вновь всплыла на саммите Всемирных правительств в Дубае, где принца Эдварда спросили о реакции королевской семьи.

«Я считаю, что всегда очень важно помнить о жертвах и о том, кто пострадал во всей этой истории», — отметил он.

Джеффри Эпштейн, обвиненный в создании глобальной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году в ожидании суда. Его соратница Гислейн Максвелл отбывает тюремный срок за вербовку девушек для насилия.

Принц Эндрю, который отрицает обвинения Вирджинии Джуффре о сексуальном контакте с ней в 17 лет, лишился королевских титулов и фактически оказался в изоляции. Его знаменитое интервью, в котором он утверждал, что «порвал отношения» с Эпштейном в 2010 году, было позже опровергнуто новыми письмами и деталями, опубликованными в последних архивах.

Согласно этим материалам, визит Эндрю в дом Эпштейна в Нью-Йорке длился не четыре дня, как он заявлял, а девять. Документы также упоминают встречи с молодыми женщинами и переписку, содержащую фразы вроде «она придет после школы», что вновь вызвало волну возмущения и вопросов.

На этом фоне слова Уильяма и Кейт стали важным сигналом — впервые будущий король и его супруга четко обозначили свою позицию в одном из самых токсичных скандалов последних лет.

