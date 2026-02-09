«Знак вашей скорби»: экстрасенс Райдос объяснила, почему снятся умершие люди

Экстрасенс Райдос: сны с умершими могут предупреждать о возможных трудностях

Сны с участием умерших родственников, друзей или знакомых могут иметь различную природу и не всегда несут мистический характер. Об этом рассказала экстрасенс Виктория Райдос в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, появление покойных во сне зачастую связано с внутренним эмоциональным состоянием человека. В ряде случаев такие образы формируются под влиянием воспоминаний, сильных переживаний или не до конца прожитой утраты. Особенно часто подобные сновидения возникают вскоре после смерти близкого человека, когда психологическая травма еще не ослабла.

«Если человек ушел не так давно, если вы травмированы его уходом, если вы сильно тоскуете, то сон о покойном — скорее знак вашей скорби», — пояснила эксперт.

Экстрасенс отметила, что сны об умерших родственниках в первые недели после похорон являются естественной частью процесса прощания. В этот период человек продолжает эмоциональный диалог с ушедшим, что отражается в сновидениях. При этом чрезмерная фиксация на утрате, по ее мнению, может затруднять внутреннее принятие произошедшего, поэтому важно со временем отпускать переживания.

Особое значение, как подчеркнула Райдос, традиционно придается девятому и сороковому дням после смерти, которые в ряде культур считаются этапами прощания души с миром живых. В этот период сны могут быть более яркими и эмоционально насыщенными.

Если во сне появляется кровный родственник, специалист порекомендовала обратить внимание на семейную историю и личные качества приснившегося человека. Такие сновидения могут быть связаны с вопросами рода, повторяющимися жизненными сценариями или ценностями, передаваемыми из поколения в поколение. В частности, важную роль могут играть воспоминания о наставлениях или устойчивых выражениях, которые использовал умерший при жизни.

«К примеру, если вам снится бабушка или дедушка, вспомните хотя бы то, чему они вас учили. Или какую-то фразу, которую они любили приговаривать», — объяснила экстрасенс.

Райдос также посоветовала учитывать эмоциональное состояние после пробуждения. Чувство тревоги, спокойствия или облегчения может служить дополнительной подсказкой к пониманию смысла сна.

Отдельно экстрасенс остановилась на снах, в которых происходит разговор с умершим. По ее мнению, такие сюжеты нередко воспринимаются как предупреждение о возможных трудностях. В этом случае важно вспомнить содержание диалога и тематику обсуждения, поскольку она может указывать на сферу жизни, требующую повышенного внимания.

При этом специалист подчеркнула, что подобные сновидения не всегда несут негативный смысл. Во многих случаях образ умершего близкого человека во сне может символизировать поддержку, защиту или внутренний ресурс самого сновидца. Такие сны, по словам Райдос, нередко трактуются как знак долгой и насыщенной жизни.

Если во сне покойный преподносит подарок или деньги, это может восприниматься как символическое послание. Значение подобных образов зависит от личности умершего и характера отношений с ним при жизни.

«Если покойник дает деньги, и он является вашим знакомым, то он желает, чтобы вы прожили его жизнь, повторили его судьбу. Нужно прислушаться к советам, которые он давал, вспомнить их», — пояснила Райдос.

Особое значение, как отметила Райдос, имеют сновидения, в которых умершие родственники плачут. В таких случаях это расценивается как серьезное предупреждение. Если снится отец, следует обратить внимание на финансовое состояние семьи и достаток. Сновидения с плачущей матерью могут указывать на необходимость контроля за здоровьем и осторожного поведения.

Образы других близких родственников, включая дядей, теть, бабушек и дедушек, часто предвещают получение значимых новостей. По мнению специалиста, такие события могут быть непростыми, однако сновидец получает возможность подготовиться к ним.

Райдос также выделила символическое значение сновидений о кладбищах или похоронных процессиях. Она пояснила, что подобные сюжеты могут предвещать крупные перемены в жизни человека, связанные с переездом, рождением детей или вступлением в брак. Эксперт подчеркнула, что сны с умершими не стоит воспринимать как негативное предзнаменование; ключевое значение имеет правильная интерпретация увиденного.

Кроме того, специалист рассказала о возможностях целенаправленного «вызова» сновидений с участием покойных родственников. Эффективнее всего это работает с кровными родственниками, поскольку, по ее словам, сила рода проявляется в каждом члене семьи. Для получения ответа на интересующий вопрос рекомендуется мысленно обратиться к умершему человеку, к которому сохраняется уважение и эмоциональная связь, избегая при этом горечи или сожаления.

