Неисправный мотор, двое погибших: за что судят «Робинзона» из Охотского моря Пичугина

И еще об одном авантюрном путешествии, которое завершилось большой трагедией. Речь о двухмесячном дрейфе в Охотском море семьи Пичугиных. Тогда выжил лишь один из троих, на его глазах скончались племянник и брат. Теперь он единственный ответчик в суде. Но до начала процесса, как выяснил корреспондент «Известий» Илья Аникеев, были и более тяжелые моменты.

Эта история — незаконченный сценарий голливудского фильма. Еще год назад Михаила Пичугина называли героем. Сегодня «русский Робинзон» оказался на скамье подсудимых. Его обвиняют в гибели родного брата и племянника.

«Илья был со своим отцом. Был бы он один — с меня бы спрос был, а он был со своим отцом. Как бы здесь такая двоякая ситуация. Еле-еле сдерживаю слезы, по маме тоже видно, что ей тяжело», — рассказал в суде Пичугин.

Из-за болезни Надежды Пичугиной рассмотрение уголовного дела перенесли из Хабаровского края в Улан-Удэ. Убитая горем женщина потеряла внука и старшего сына. А теперь для младшего сына, выжившего в Охотском море, добивается тюремного срока ее невестка.

«Я хотел, я пытался позвонить, но она не хотела разговаривать со мной. Конечно, я бы хотел попросить прощения и так далее», — подчеркнул Пичугин.

На вопрос, хотел бы выживший в море попросить прощения за то, что не уберег родных или остался жив, Михаил не ответил. Сразу после спасения Пичугин оказался на больничной койке. За жизнь среди бушующих волн он боролся 67 дней.

К этому смертельному путешествию Михаил, его брат Сергей и 16-летний племянник Илья готовились целый год. По версии следствия, еще на этапе сборов Михаил знал о неисправности мотора, но снял с него таблички и указал в документах завышенную мощность, а еще не взял в море рацию или спутниковый телефон.

«Первое — связь, навигация — второе, третье — запасной мотор. То есть, если бы был запасной мотор, то после поломки основного они бы смогли догрести и добраться до суши, и тем самым смогли бы спастись. И это базовые правила для всех, кто выходит в море и в океан», — отметил эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов.

4 августа 2024 года трое туристов выехали из Южно-Сахалинска в село Москальво. Оттуда они на надувном катамаране отправились к мысу Перовского. За три дня Михаил, его брат Сергей и племянник Илья достигли Шантарских островов. 8 августа они вернулись назад на мыс и на следующий день взяли обратный курс на Сахалин. Однако неожиданно мотор сломался, якорь оторвало. В итоге во власти морских течений катамаран дрейфовал два месяца.

«Один раз вообще хорошая волна такая была с двухэтажный-трехэтажный (дом. — Прим. ред.). Вниз посмотришь — голова кружилась. Трое суток нас к берегу тащило, потом волна прекращается, и в другую сторону начинается», — вспоминает Пичугин.

На троих у туристов было 20 литров пресной воды и немного еды. Первым от истощения умер Илья, затем его отец. Михаил завернул тела в брезент. Сам он к моменту спасения потерял 50 кг.

«Нужно гордиться и воспринимать это правильно. Большинство людей не могут прожить без смартфона несколько дней, несколько часов не могут прожить. А он без смартфона жил два месяца в надежде и в желании привести тела, чтобы их похоронили», — подчеркнул юрист Эдуард Шалоносов.

Теперь Пичугина обвиняют в нарушении эксплуатации водного судна, повлекшей смерть двоих человек, и в использовании подложного документа, на основании которого судно допустили к эксплуатации.

«Он частично признает свою вину по первому преступлению и по второму. Частично. Это позиция моего подзащитного, а с чем это связано — вы услышите далее», — подчеркнул адвокат Пичугина Андрей Назаров.

Защита настаивает на рассмотрении дела по административной статье, а не уголовной, ведь сейчас Пичугину грозит семь лет тюрьмы. Но независимо от решения суда, ясно, что Михаил Пичугин уже заплатил слишком высокую цену, потеряв самых близких людей.

