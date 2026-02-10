Закатившая грандиозную вечеринку Аврора Киба стала антигероиней соцсетей

Девушка, которая прославилась тем, что на ней так и не женился Григорий Лепс, отметила 20-летие шикарной вечеринкой.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

Аврора Киба столкнулась с волной хейта в соцсетях из-за вечеринки за ₽30 млн

Новой антигероиней соцсетей, кажется, стала, бывшая невеста Григория Лепса Аврора Киба. Девушка отметила свое 20-летие шикарной вечеринкой, стоимость которой составила около 30 миллионов рублей.

Место проведения — один из самых дорогих рыбных ресторанов Москвы с мишленовской звездой. Зал, еда, торт от шеф-повара, обошлись примерно в пять миллионов рублей. Большая же часть денег ушла на приглашенных звезд. Шоу вела Ксения Собчак, стендапом развлекал комик Александр Ревва, пела Севиль. Джиган устроил для именинницы шоу с отжиманиями. И сюрпризов было еще много.

Еще раз напомню, что это 20-летие именинницы, которая прославилась только тем, что на ней так и не женился Григорий Лепс. Сам он на вечеринку не пришел, но вспоминали его там часто. Даже сравнили юбку именинницы с париками музыканта.

