Экипаж российского судна спас филиппинского моряка

О смелых российских моряках на Дальнем Востоке узнал весь мир после истории о чудесном спасении гражданина Филиппин. Член экипажа иностранного танкера во время работ на палубе — выпал за борт. В открытом море, окруженный стаей акул, он провел около двух суток и уже не надеялся на то, что выживет. Но наши моряки сумели в условиях шторма и в полной темноте обнаружить пропавшего. Как это было — покажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера. Он встретил героев в порту Приморья.

Четыре секунды удивительного спасения — это единственное видео свидетельство того, как человек в одних шортах оказался посреди моря за сотни километров от берега, несколько дней держался на воде и выжил.

«Конечно, шоковое такое состояние у самого. Человек не менее двух дней был за бортом…» — рассказывает боцман поисково-спасательного судна «Алатау» Валерий Ножка.

Шанс на спасение у филиппинца был примерно один на миллион. Механик выпал за борт с танкера в южно-китайском море, куда доходят только большие суда и военные корабли. Его искали, но безрезультатно — течение отнесло Марка Кагана за 240 километров от места происшествия.

Сигнал «человек за бортом» передали всем, кто поблизости. Русские моряки откликнулись сразу — тем более, есть опыт поисково-спасательных операций. Ночь, двухметровые волны и чудо — наблюдатели на баке разглядели силуэт в воде.

«При подходе человека на максимально близкое расстояние ему сбросили световой маячок, развернули судно, прикрыли бортом от волнения моря, подали спасательный круг», — говорит капитан поисково-спасательного судна «Алатау» Дмитрий Сивков.

Обессиленного, едва живого аккуратно подняли на борт.

«На момент подъема состояние было тяжелое. За счет переохлаждения и обезвоживания. 48 часов в воде — это не шутки. Это чудо. То, что мы его нашли ночью, я не знаю, сколько бы он еще смог там проплавать…» — говорит капитан медслужбы поиского-спасательного судна «Алатау» Евгений Мартыненко.

Спустя три недели филиппинец показывает следы эрозии, которые на теле оставила соленая вода. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Марк на камбузе в красном свитере — это подарок российских моряков — заваривает себе крепкий чай и рассказывает невероятные детали своего спасения.

«Когда я находился в море несколько раз видел акул, но они не нападали на меня. Кружились вокруг, но не нападали. Просто уплыли. Я даже не знаю, почему. В эти моменты мне помогали мысли о семье, о том, что они меня ждут, что я им нужен», — говорит спасенный Марк Каган.

Дома жена и двое детей — с ними Марк связался сразу, как пришел в себя. Филиппинец 15 лет работает на судах в море, но теперь планирует это изменить. Второй шанс выпадет не каждому.

Экипаж российского судна называет спасенного филиппинца не иначе, как lucky, что значит «счастливчик». На борту спасательного буксира он уже успел пережить шторм. Российский берег встречает счастливчика Марка — льдом и снегом.

Буксир «Алатау» торжественно швартуется у причала в Приморье. За спасение человека члены экипажа представлены к государственной награде. Марк собирает вещи и, как может, на ломаном русском благодарит своих спасителей.

Первые шаги по земле в сопровождение представителей российского мида и пограничников. Еще несколько дней филиппинец проведет здесь в гостинице, а после отправится к семье.

