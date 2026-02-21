🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 1 203 0

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня 21 февраля. Спокойный день для размышлений. Дайте себе паузу — это поможет восстановить силы.

♈️Овны

Овнам полезно вернуться к увлечениям. Творчество снимет напряжение и вернет вдохновение.

Космический совет: нарисуйте мечту.

Тельцы

Тельцы, не торопите события. Все идет своим чередом — доверьтесь течению.

Космический совет: следите за знаками судьбы.

Близнецы

Близнецам стоит ограничить поток информации. Отключите уведомления — дайте мозгу отдых.

Космический совет: избегайте импульсивных трат.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Ракам важно наладить сон. Ранний отбой и тихая музыка помогут восстановить баланс.

Космический совет: проявите внимание к мелочам.

♌ Львы

Львы, избегайте критики. Сегодня ваши слова могут ранить — выбирайте их тщательно.

Космический совет: поговорите с близкими.

♍ Девы

Девы, доверьтесь случайности. Неожиданный звонок или сообщение могут изменить планы к лучшему.

Космический совет: насладитесь минутой счастья.

♎ Весы

Весам стоит заняться упорядочиванием. Разложите вещи по местам — это принесет ясность в мысли.

Космический совет: создайте гармонию.

♏ Скорпионы

Скорпионы, не держите эмоции в себе. Выговоритесь — это снимет груз.

Космический совет: сделайте те, о чем давно мечтали.

♐ Стрельцы

Стрельцы, сегодня лучше отложить дальние поездки. Сосредоточьтесь на том, что рядом.

Космический совет: расширьте горизонт общения.

♑ Козероги

Козероги, ваша задача — сохранить ресурсы. Не тратьте силы на бесполезные споры.

Космический совет: начните копить.

♒ Водолеи

Водолеи, найдите время для одиночества. Тишина поможет услышать внутренний голос.

Космический совет: будьте добры и открыты.

♓ Рыбы

Рыбам стоит избегать долгов — как материальных, так и эмоциональных. Сохраняйте легкость.

Космический совет: отключите телефон.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:44
Карл III исключит брата Эндрю из престолонаследия из-за его связи с Эпштейном
6:18
Найдено место крушения пропавшего в Амурской области вертолета
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака
5:23
СК установил личности всех погибших в затонувшем автомобиле на Байкале
4:45
«Было бы круто!» — режиссер Игнатов хочет отпраздновать Масленицу с детьми
4:24
Скользкая суббота: какая погода ждет москвичей 21 февраля

Сейчас читают

До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции