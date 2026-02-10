«Работать с ним было сложно»: старший прокурор Шохин про адвоката Падву

Старший прокурор Шохин: Падва был юристом высочайшего уровня

Заслуженный юрист России Генрих Падва был профессионалом высокого уровня. Об этом 5-tv.ru рассказал Дмитрий Шохин — старший прокурор, государственный обвинитель по делу предпринимателей Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева.

«Это профессионал высочайшего уровня — это общеизвестно, признается всеми. Работать с ним было достаточно сложно, потому что, повторюсь, это профессионал высочайшего уровня», — отметил старший прокурор.

Шохин также подчеркнул, что Падва обладал «высокими человеческими» качествами. Добавил прокурор и то, что смерть юриста — это настоящая утрата для профессионального сообщества. Он был достойным примером для коллег.

Сердце Генриха Падвы остановилось 9 февраля 2026 года. Причиной смерти стал инсульт. Адвокат не дожил всего 11 дней до своего 95-летия.

Юрист работал со многими известными и влиятельными личностями. Например, доверителями Падва были актер Владислав Галкин и экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал заслуженный юрист РФ Юрий Пилипенко про смерть Генриха Падвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов, включен в реестр иностранных агентов РФ.