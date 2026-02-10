Мог найти себя в любом деле: заслуженный юрист РФ Пилипенко про смерть Генриха Падвы

Евгения Алешина
Адвокат отметил заметный след, который его коллега оставил в профессии.

Фото, видео: ITAR-TASS/ТАСС; 5-tv.ru

Юрист Пилипенко: Генрих Падва был выдающимся адвокатом

Генрих Падва был выдающимся адвокатом. Об этом рассказал заслуженный юрист Российской Федерации, бывший президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко в беседе с 5-tv.ru.

«Генрих Павлович Падва прожил долгую жизнь. Настолько долгую, что казалось, он с нами был всегда. К сожалению, его время истекло», — сказал юрист.

Пилипенко отметил большой талант своего коллеги. Он мог бы преуспеть в любом деле, но выбрал быть юристом, за что адвокатура ему благодарна. Генрих Павлович Падва смог оставить заметный след в профессии, отметил Пилипенко.

«Вечная память. Нам его будет не хватать», — сказал он.

Заслуженный юрист России Генрих Падва умер 9 февраля 2026 года. Он не дожил до своего 95-летия всего 11 дней. Причиной смерти стал инсульт. Супруга адвоката уточнила, что с местом и датой похорон близкие Падвы еще не определились.

Генрих Падва появился на свет 20 февраля 1931 года в Москве. Он работал с крупными бизнесменами, чиновниками и знаменитостями. Например, доверителями Падвы были актер Владислав Галкин, экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

С 1971 года он входил в состав Московской городской коллегии адвокатов, а с 1985 стал частью ее президиума и НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. В 1989 Генриха Падву назначили на пост вице-президента Союза адвокатов СССР, а после и Международного союза адвокатов. С 2002 года он был юристом Адвокатской палаты города Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина рассказала о Генрихе Падве.

