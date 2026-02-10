«Россети» увеличат инвестиции в энергоинфраструктуру Вологодской области

Борис Сатаров
Борис Сатаров 41 0

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и главы группы «Россети» Андрей Рюмин обсудили планы развития энергетических сетей в регионе.

Инвестиции в энергоинфраструктуру Вологодской области

Фото: ПАО "Россети"

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и глава группы «Россети» Андрей Рюмин провели рабочую встречу в Москве, рассказали в «Россетях». Обсуждалось решение ключевых инфраструктурных задач, подготовка Вологды, Череповца и Великого Устюга к юбилеям, которые состоятся в 2027 году.

Андрей Рюмин отметил, что в Вологодской области развивается экономика, сельское хозяйство, туризм. Для этого необходима современная энергоинфраструктура.

«Для нас важно партнерство с регионом, поскольку мы ориентированы на решение общих задач. Реализация согласованной регуляторной модели и поддержка консолидации сетей, включая объекты в промышленных и туристических центрах, позволяют наращивать инвестиции. В 2026 году мы направим на финансирование проектов в Вологодской области около 5,2 млрд рублей, уделив особое внимание укреплению Вологодско-Череповецкого энергоузла», — заявил Рюмин.

В 2025 году «Россети» направили на инвестиции в регионе 3,9 млрд рублей. Крупнейшим проектом стала модернизация подстанции 220 кВ в Сокольском районе. Значительная часть работ была связана с социальным развитием: энергетики обеспечили электроснабжение 1,9 тыс. новых домов и 13 медицинских объектов, подключили более 40 производственных и агроплощадок.

«Приоритетные задачи нашего взаимодействия — консолидация электросетевых активов, внедрение инновационных решений в строительстве и эксплуатации объектов электроэнергетики. При участии „Россетей“ также модернизируем социально значимую инфраструктуру, в том числе в областной столице. Совместными усилиями продолжим создавать безопасную и устойчивую энергосистему региона и обеспечивать комфортные условия для жизни вологжан», — сказал Филимонов.

Также обсуждалась работа энергетиков в отопительный сезон. Отмечен рост нагрузок на сети, что требует увеличения производственных программ. В 2025 году «Россети» направили на финансирование ремонтов в регионе около 1,5 млрд рублей. В 2026 году планируется рост показателя на 41% — до более чем 2,1 млрд рублей.

