Ловушка разума: почему человечество никогда не сможет жить «здесь и сейчас»

Daily Mail: человечество никогда не сможет жить здесь и сейчас

Люди привыкли считать, что они живут в настоящем моменте. Нас учат «быть здесь и сейчас», отключаться от тревог о будущем и сожалений о прошлом. Но что, если самого «сейчас» не существует? В интересном взгляде на настоящее разобрались Daily Mail.

В тропических лесах Амазонии живет коренной народ амондава. У них нет часов, календарей и даже слова «время». Они не считают выше четырех и не делят жизнь на минуты и годы. Исследователи отмечают, что амондава буквально живут настоящим — не измеряя его, не планируя, не фиксируя.

На фоне одержимости современного общества дедлайнами, графиками и таймерами такой подход кажется почти невероятным. Но парадокс в том, что, как утверждают физики, даже цивилизованные люди — при всей своей любви к расписаниям — тоже не могут выйти за пределы настоящего. Просто потому, что «настоящее» как физическая величина может быть иллюзией.

«Сейчас» как иллюзия

С точки зрения классических уравнений физики, Вселенная не знает выделенного момента «сейчас». В формулах, описывающих устройство мира, все точки во времени существуют на равных правах. Прошлое, настоящее и будущее математически эквивалентны.

Американский физик Брайан Грин высказывал идею, что прошлое может не исчезать, а будущее — уже существовать. В этой картине времени оно не течет, как река. Оно просто есть — как пространство.

Если так, то ощущение текущего момента — это не фундаментальное свойство Вселенной, а продукт работы нашего мозга.

Самый короткий миг

В книге Джо Марчант, посвященной феномену настоящего, автор задается вопросом: существует ли минимальная единица «сейчас»?

Самый короткий промежуток времени, измеренный учеными, — 247 зептосекунд. Зептосекунда — это триллионная доля миллиардной доли секунды. Однако человеческий мозг не способен различить события, разделенные менее чем примерно 20 миллисекундами. Если разница меньше, нам кажется, что они происходят одновременно.

Получается, наше «сейчас» — это своего рода временное окно, в котором мозг объединяет события в единый поток. Мы не воспринимаем реальность мгновенно — мы собираем ее из фрагментов.

Когда настоящее ломается

Особенно наглядно природа «сейчас» проявляется при нарушениях работы мозга. Люди с редким заболеванием акинетопсией, например, не видят плавного движения. Мир для них состоит из отдельных кадров — словно серия застывших фотографий. Они не ощущают непрерывности времени.

Эксперименты с галлюциногенами также демонстрируют, насколько субъективно наше восприятие времени. В начале XX века словенский врач Альфред Серко ввел себе мескалин и описывал, как ощущал себя «плывущим в бескрайней реке времени». В других экспериментах добровольцы, получившие псилоцибин, говорили, что минуты растягивались в часы, а секунды казались вечностью.

Это подтверждает: мозг не просто фиксирует время — он его конструирует.

Каждый создает свое «сейчас»

Современная нейробиология накапливает доказательства того, что ощущение настоящего — индивидуальная конструкция. Наше восприятие времени зависит от эмоций, внимания, возраста и состояния нервной системы. В моменты опасности время «замедляется», в состоянии потока — «ускоряется».

Итальянский физик Карло Ровелли писал, что именно из-за своей непостоянности настоящее имеет ценность. Оно нестабильно, ускользает, меняется. И в этом его сила.

Почему мы не можем жить только «здесь и сейчас»

Даже если физика ставит под сомнение существование объективного «сейчас», а мозг формирует его самостоятельно, мы не можем полностью отказаться от прошлого и будущего.

Память и прогнозирование — ключевые механизмы выживания. Мы анализируем прошлый опыт, строим планы, предсказываем последствия. Без этого человечество не смогло бы развить культуру, науку и технологии.

Коренной народ амондава может обходиться без часов, но даже их жизнь организована ритмами природы — сменой дня и ночи, сезонов, возрастных этапов. Полностью вырваться из времени невозможно.

Мы одновременно пленники настоящего и его создатели. Мы живем в моменте, который длится доли секунды, но постоянно достраиваем его памятью и ожиданиями.

И, возможно, главная ловушка разума не в том, что «сейчас» не существует, а в том, что мы пытаемся удержать то, что по своей природе ускользает.

