Правильное время для арбуза: советы диетолога по летнему рациону

Лилия Килячкова
Неправильное употребление популярного летнего лакомства может привести к серьезному вздутию и проблемам с пищеварением.

Как употребление арбуза влияет на организм

The Times of India: арбуз лучше есть между завтраком и обедом

Оптимальным временем для употребления арбуза считаются часы между завтраком и обедом, когда пищеварительная система человека работает наиболее эффективно. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на диетолога Нидхи Сахаи.

Специалист подчеркивает, что из-за высокого содержания воды и натуральных сахаров организму требуется определенное состояние внутренней среды для качественного усвоения продукта. Употребление плода в середине утра или в начале дня позволяет минимизировать риск возникновения неприятных ощущений в области живота.

Диетолог пояснила, что арбуз на 90% состоит из жидкости, и его переработка проходит успешнее, если метаболизм уже запущен утренним приемом пищи.

«Дополнительным преимуществом употребления арбуза на пустой или полупустой желудок является минимизация вздутия и улучшение способности усваивать пищу», — заявила специалист.

Однако важно помнить, что «пустой желудок» в данном контексте означает активную фазу пищеварения после завтрака, а не полное отсутствие еды с самого утра. Также эксперт рекомендует использовать арбуз как эффективный перекус перед спортивными тренировками за 30–45 минут до начала нагрузок, так как натуральные сахара обеспечивают быстрый прилив энергии и необходимую гидратацию.

Особую осторожность при включении этого продукта в рацион стоит проявлять людям с чувствительным пищеварением или синдромом раздраженного кишечника. Для них нарушение правил употребления может закончиться длительными судорогами и дискомфортом.

Диетолог предостерегает от поедания арбуза непосредственно перед сном, так как в ночное время метаболизм замедляется и не готов справляться с сахарами. Важным фактором является и объем порции: оптимальным количеством считается одна-две чашки мякоти. Чрезмерное увлечение плодом перегружает систему сахаром и избыточной водой, что нивелирует всю пользу для здоровья.

