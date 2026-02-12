Ледовые шоу и мастер-классы приготовили для москвичей с 13 по 15 февраля

В предстоящие выходные в Москве отметят День святого Валентина, а также начнут готовиться к масленичной неделе. По этому случаю в столице организуют сотни мероприятий, чтобы каждый житель смог найти развлечение по душе. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Спортивный азарт и «Сердца на льду»

Главным событием 14 февраля станет фестиваль «Московские традиции», который охватит самые популярные катки города. В Парке Горького, на Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское», а также на стадионах «РЖД Арена» и «Авангард» пройдут необычные состязания: гостей ждут хоккей в валенках, турниры по керлингу и даже снежный дартс.

Для тех, кто предпочитает классику, на ВДНХ с 11:00 до 20:00 развернется конькобежный фестиваль «Московские молнии». Романтическое настроение выходных поддержит каток «Южный» в Лужниках, где можно будет сделать тематические снимки у фотозоны в честь Дня святого Валентина. Здесь также пройдет фестиваль «Сердца на льду», изюминкой которого станут мастер-классы от легендарных фигуристов. В Ново-Переделкине организуют игровую программу «Два валенка — пара». Семейные команды смогут проявить себя в перетягивании каната, играх на ловкость и смекалку, эстафетах и даже посоревноваться в метании валенка.

Блинные рекорды и масленичный колорит

Хотя весна еще не наступила, Москва уже начинает репетировать встречу Масленицы. В субботу и воскресенье на фестивальных площадках «Ореховый бульвар», «Бульвар Дмитрия Донского», «Профсоюзная» и «Куркино» пройдут бесплатные мастер-классы по выпечке блинов и приготовлению сытного жаркого. Гурманам стоит заглянуть на «Гольяново», «Краснодарскую» и «Серебрякова» — там будут готовить особенные блины с сыром сулугуни.

На Тверском бульваре откроется Галерея масленичных елей, а также зимний клуб, где можно будет поиграть в боулинг, петанк, салки и многое другое. Кроме того, на маркете локальных брендов пройдут лекции по весеннему уходу и мастер-классы по созданию традиционных масленичных кукол.

Не останется в стороне и Московский дворец пионеров — там каждый день работает ярмарка с авторскими подарками и сладостями от студентов и педагогов.

Дворянский променад и чай из самовара

Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу прошлого, в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» в столице подготовили специальную ретро-программу. На Манежной площади 14 и 15 февраля заработают ретрофотоателье, где можно сделать стилизованные снимки.

В «Коломенском» также пройдет дворянский променад с интерактивами, а согреться гости смогут на чайных станциях с настоящими самоварами, которые будут работать до самого вечера. Самых любознательных ждет игра-исследование по столичным усадьбам. Ее участники смогут выиграть суперприз — чаепитие с актером Милошем Биковичем.

Смех, психология и восточные танцы

Культурная программа выходных не ограничивается уличными гуляньями. Марафон событий стартует уже в пятницу, 13 февраля, со стендап-вечера в фудхолле «Дружба-Москва», где выступят популярные комики Ольга Егорчева, Анна Семенова и Юля Поломина.

Воскресенье, 15 февраля, будет посвящено саморазвитию и детям: в центре «Место встречи «Родина» пройдет встреча с психологом на тему спокойного родительства, а в музее-заповеднике «Царицыно» покажут детский спектакль «По следам Нового года».

Любителей экзотики ждут в центре «Место встречи «София» на концерте восточных танцев.

Большинство мероприятий бесплатные. С подробным расписанием необходимо ознакомиться на сайте проекта «Зима в Москве».

Ранее сообщалось, как Москва отметит Китайский Новый год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX