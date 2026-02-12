Недоеденные йогурты в холодильнике оказались признаком деменции у женщины

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 144 0

Необычное поведение на кухне стало ключом к раскрытию тяжелого недуга.

Первые симптомы деменции

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert

В США недоеденные йогурты и странные привычки в быту помогли выявить у женщины неизлечимое заболевание. Об этом сообщает издание Metro.

Жительница штата Огайо Лора Старки на протяжении долгого времени даже не предполагала, что серьезно больна, считая возникающую периодически забывчивость обычным следствием старения. Тем не менее, ее дочь Дженни обратила внимание на пугающие странности, которые начали проявляться в повседневной жизни матери, что в итоге привело к постановке страшного диагноза.

Как рассказала дочь пострадавшей, первыми тревожными сигналами стали необъяснимые действия на кухне. Мать могла начать наливать крутой кипяток непосредственно в картонную упаковку с чайными пакетиками вместо того, чтобы воспользоваться чашкой. Кроме того, серьезные подозрения вызвали находки в холодильнике: там постоянно оказывались вскрытые и брошенные продукты, такие как надкусанные куски сыра или наполовину съеденные йогурты. Дженни подчеркнула, что ранее ее матери подобные привычки были совершенно не свойственны, и именно это послужило главным поводом для обращения к медицинским специалистам.

В ходе тщательного обследования головного мозга, проведенного, когда женщине было всего 54 года, врачи вынесли неутешительный вердикт — болезнь Альцгеймера с ранним началом. В дальнейшем ситуация только осложнялась: у пациентки возникли трудности с глотанием и начали развиваться регулярные инфекции.

В конечном счете Лору Старки перевели в специализированное учреждение для престарелых, где она ушла из жизни в возрасте 65 лет. Стоит отметить, что современные исследователи предлагают снижать риск подобных патологий через постоянную интеллектуальную активность, включая чтение книг и изучение иностранных языков.

