«Безопасно и бережно»: как поговорить с ребенком о первой любви

Психолог Калашникова: дети не говорят о чувствах, чтобы сохранить личные границы

Дети не рассказывают родителям о своей первой любви, потому что хотят сохранить личные границы. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала поведенческий терапевт, нейропсихолог, семейный консультант Елена Калашникова.

По словам специалиста, если ребенок не хочет рассказывать родителям о своих симпатиях, то это не признак недоверия. Зачастую это признак того, что с ребенком происходит что-то новое, чего он пока не познал.

«Детский мозг еще не имеет устойчивых инструментов регуляции. Особенно в младшем подростковом возрасте. Не говоря уже о маленьких школьниках», — пояснила Калашникова.

Первой причиной, по которой ребенок не говорит о чувствах, по словам специалиста, является стыд. Ребенок переживает, что если он поделится такой информацией, то привлечет к себе излишнее внимание.

«Вторая причина — страх обесценивания. Очень многие дети уже имели опыт, слышали фразы, что „ой, да это пройдет“, „да ты еще маленький“, „да ты пока не переживай, еще столько всего будет“ <…> Зачастую ребенок воспринимает это как сигнал опасности», — сказала поведенческий терапевт.

Третья причина — страх потери контроля. Ребенок боится, что родители станут его расспрашивать об объекте влюбленности или будут обсуждать это с другими взрослыми. В таком случае молчание — это не закрытость, а попытка сохранить свои личные границы.

Калашникова отметила, что распространенной ошибкой родителей является прямой допрос ребенка о его чувствах. Детская психика воспринимает это как вторжение.

«Существует более безопасный, бережный <…> можно сказать, что это косвенные фразы без ожидания конкретных ответов: «Я замечаю, что ты в последнее время много думаешь, или ты какой-то там необычный. Может быть, ты хочешь поделиться? Я рядом», — рекомендует Калашникова.

Второе правило — не драматизировать и не высмеивать ребенка. Любая неосторожная фраза, брошенная в адрес ребенка, может быть воспринята как обесценивание.

«Третий принцип — конфиденциальность. Если ребенок подозревает, что его переживания будут обсуждать где-то в семье, с подругами мамы, он надолго перестанет делиться тем, что у него на душе, тем, что его беспокоит, чтобы не почувствовать себя уязвимым», — пояснила нейропсихолог.

По словам Калашниковой, если ваше чадо интересуется, как ему вести себя с объектом симпатии, то не нужно давать ему конкретных инструкций. Лучше рассказать ему о личных границах, безопасности и самоуважении.

«Если рядом взрослый, который не торопит, не высмеивает, не контролирует, не руководит, и при этом остается в доступе для обсуждения или сопереживания, то даже если первая любовь и окажется болезненной, она не станет травмой, она станет уроком, каким-то этапом. И тогда в следующий сложный момент ребенок придет не к случайному слушателю, не в какой-то небезопасный чат, а к вам», — заключила эксперт.

