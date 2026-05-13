Формула идеальной фигуры: названы лучшие виды спорта для подготовки к лету

Тренер Куртова: лучше всего готовить фигуру к лету с помощью кардионагрузок

Фитнес-тренер Ольга Куртова-Дерендеева перечислила наиболее эффективные методики тренировок, которые помогут россиянкам привести тело в порядок к летнему периоду. Об этом сообщило издание NEWS.ru.

По словам специалиста, наиболее популярными методами занятий являются система табата и интервальные кардионагрузки. Выбор таких упражнений обусловлен их способностью оперативно запускать процессы жиросжигания и существенно ускорять метаболизм. При этом подобные занятия не требуют длительного нахождения в спортивном зале, что критически важно для современных девушек.

Помимо интенсивных нагрузок, эксперт выделила пользу йоги и пилатеса. Данные направления востребованы среди женщин, стремящихся не только обрести изящные линии тела и ровную осанку, но и восстановить психологическое равновесие после напряженного рабочего года.

Для формирования выразительного спортивного рельефа Куртова-Дерендеева советует обратить внимание на силовые дисциплины и кроссфит. Включение в программу тренировок классических приседаний, выпадов, отжиманий и берпи позволяет создать подтянутый силуэт. В весенний период также традиционно возрастает интерес к плаванию и активным прогулкам на свежем воздухе.

