«Люблю, ценю и уважаю»: Филипп Киркоров публично признался в чувствах к своему директору

Филипп Киркоров поздравил молодого помощника с днем рождения

Народный артист России Филипп Киркоров публично выразил чувства к своему директору Максиму Ситнику. Как написало издание 7Дней.ru, поводом для откровенного признания стал день рождения помощника, который ранее работал в индустрии моды и дизайна.

Поп-король не поскупился на комплименты 32-летнему Ситнику, назвав его лучшим руководителем за все 40 лет Киркорова в шоу-бизнесе. Артист также перечислил качества, которые ценит в директоре больше всего: честность, верность, порядочность и доброту.

«Я тебя очень люблю, ценю и уважаю. Очень рад, что мы уже несколько лет идем вместе по жизни и творчеству», — сказал певец.

Артист также подчеркнул, что надеется на продолжение их сотрудничества еще долгое время. Поздравления от Киркорова получил и брат-близнец Максима — Виталий.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров признался, что всегда был «подкаблучником». Если раньше им руководила Алла Пугачева, то теперь им пытается управлять певица Марго.

