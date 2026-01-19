«Я сошел с ума»: Киркоров раскрыл свое отношение к женщинам

Филипп Киркоров назвал себя подкаблучником

Филипп Киркоров с присущим ему юмором и откровенностью высказался о своей карьере и отношениях с сильными женщинами. Об этом он рассказал в недавнем интервью StarHit.ru.

«Я сошел с ума сорок лет назад, когда решил связать свою жизнь с шоу-бизнесом… Женщины рулят всем. Я — подкаблучник был и есть», — признался артист.

Он отметил, что в отношениях с Аллой Пугачевой был под «большим каблуком», а сейчас им пытается управлять певица Марго, которая, к примеру, настояла на включении их дуэта в его юбилейный концерт.

Киркоров также поделился подробностями о воспитании детей. Он рассказал, что его дочь Алла-Виктория успешно преодолела сложный подростковый период и превратилась во взрослую девушку, активно ведущую творческий блог.

При этом он отметил, что ни она, ни сын Мартин не стремятся к публичной карьере, предпочитая сосредоточиться на учебе и выбирая серьезные профессии.

