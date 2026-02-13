«Бывают озарения»: Иван Добронравов не любит выбирать подарки на 14 февраля

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

В знаках внимания артист, может, и не очень хорошо разбирается, но в чувствах — наверняка.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Актер Иван Добронравов ждет не подарков, а чувств в День всех влюбленных

Российский киноактер Иван Добронравов признался, что тема идеального подарка ко Дню всех влюбленных для него — трудная. Смущенный вопросом корреспондента 5-tv.ru на премьере фильма «История спасения бегемота по имени Красавица», артист отметил, что пока даже не представляет, как поздравит жену. Впрочем, это не самое важное.

«Я пока не знаю. Вообще я очень… Я романтичный человек, но вот все, что касается подарков от меня и мне — я абсолютно какой-то необязательный человек. У меня бывают редкие озарения, а так я… Для меня важно, чтобы я чувствовал от человека, что я ему небезразличен. И я надеюсь, что людям важно то же самое от меня», — сказал Добронравов.

Актер женился на своей избраннице Анне в декабре 2017 года. Свадьба прошла в закрытом формате, были приглашены только самые близкие и родственники. О торжестве поклонники узнали только благодаря фотографиям в социальных сетях. В 2018 году супруга подарила актеру дочь Веронику.

В преддверии праздника романтических чувств знаменитости делятся не только планами, но и собственными секретами гармоничных отношений. Так, в интервью 5-tv.ru певица и телеведущая Юлианна Караулова подчеркнула, что ни одна бытовая неурядица не способна так навредить браку, как молчание. По мнению звезды, честный диалог в паре — основа мира.

Но и с подарком можно ошибиться катастрофически. И День всех влюбленных даже в любящей семье превратится в кошмар. Более того, иногда лучшим проявлением заботы становится не вещь и не цветы с конфетами, а освобождение от рутины. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие поздравления 14 февраля могут разрушить отношения и привести к серьезным обидам.

Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

