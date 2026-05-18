«Проблемки Господь дает»: Шура об отношении к жизни

Мурад Устаров
Исполнитель советует сосредоточить свои мысли на здоровье и будущем.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Певец Шура призвал не зацикливаться на прошлом и ценить каждый день своей жизни. Мудростью исполнитель поделился в интервью 5-tv.ru на презентации своей автобиографической книги «Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х».

«Я всем всегда говорю, что никогда не нужно говорить дурацкую фразу: „А вот если было бы вот так, да я бы вот так, да вот это“. Нефиг ворошить прошлое. Что было, уже случилось. Оценивайте каждый день, любите каждый день», — считает артист.

По его словам, вместо того чтобы думать о совершенных действиях, следует сосредоточить мысли на здоровье и других вещах. Шура подчеркнул, что трудности, которые посылает Бог, являются частью жизни, которые нужно преодолевать.

«Утром встали, ручки-ножки целы, все здоровы вокруг, слава богу. Это самое главное. Какие-то проблемки Господь дает в этой жизни, но пережили. Встали с утра, радуйтесь, все хорошо. Надо уметь выживать», — добавил певец.

Кроме того, исполнитель советует не винить Бога в своих неудачах, прощать людей и двигаться к поставленной цели.

Ранее Шура высказался против подарков в виде цветов и еды, которые ему преподносят фанаты.

