Довели: декоратор короля Карла III покончил с собой после критики его работы

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 126 0

Коронер отказалась официально квалифицировать смерть как суицид.

Фото: 5-tv.ru

Декоратор Крис Иди, на протяжении трех десятилетий работавший на британскую монархию, свел счеты с жизнью. Трагедия случилась после того, как король Карл III раскритиковал результаты его труда. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина покончил с собой. Подробности трагедии стали известны в ходе коронерского расследования в суде Норфолка.

По словам брата погибшего, 63-летний мастер был глубоко уязвлен решением монарха передать переделку объекта другому подрядчику. Конфликт возник из-за покраски пагоды в садах Сандрингема.

Декоратор выполнил работу в точном соответствии с инструкциями короля. Но Карлу III результат показался слишком «кричащим», и он распорядился нанять другого исполнителя. Это стало для перфекциониста Иди сокрушительным ударом.

Родственники мастера отмечают, что он всегда гордился своей службой при дворе и крайне ответственно относился к каждому заданию. Крис лично красил спальню короля и его супруги.

«Мой брат был абсолютно блестящим специалистом. У него было невероятное внимание к деталям, и он не успокаивался, пока все не становилось идеальным», — заявил Марк Иди.

Незадолго до трагедии психическое состояние декоратора ухудшилось на фоне депрессии, вызванной сокращением объемов заказов со стороны королевского поместья. Перед смертью мужчина оставил записку, в которой просил передать близким слова любви и извинился за свой поступок.

В ходе судебного заседания выяснилось, что за шесть недель до самоубийства партнерша мастера нашла его сидящим в полной темноте, что стало тревожным сигналом. Врачи подтвердили, что Иди принимал антидепрессанты из-за тревоги и производственного стресса. Однако лекарства закончились незадолго до трагедии.

Несмотря на все обстоятельства, коронер Ивонн Блейк отказалась официально квалифицировать смерть как суицид в юридическом смысле. Она сослалась на то, что тяжелое психическое состояние мужчины мешало ему в полной мере осознавать свои действия. Она выразила соболезнования семье, отметив, что мастер чувствовал себя «выброшенным за борт».

