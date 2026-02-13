«Я не подопытная свинка»: мужчина умер в муках после мощной дозы радиации

Mirror: мужчина умер в муках после мощной дозы радиации

В Японии 35-летний Хисаси Оути работал старшим техником на ураноперерабатывающем заводе Токаймуры, когда 30 сентября 1999 года произошла ядерная авария. В результате он получил колоссальную дозу облучения — около 17 000 миллизивертов. Это считается одной из самых высоких доз радиации, когда-либо зафиксированных у человека. Об этом сообщает Mirror.

Что произошло на заводе

Во время плановой операции сотрудники допустили грубое нарушение инструкции: в перерабатывающий резервуар было добавлено урана в несколько раз больше нормы. Возникла неконтролируемая цепная реакция — авария с потерей управления. Помещение озарилось характерным голубым свечением, после чего сработали системы безопасности.

Оути находился рядом с резервуаром и получил основную дозу облучения. Его состояние ухудшилось практически сразу: рвота, слабость, потеря сознания. Его экстренно доставили в больницу Токийского университета.

83 дня борьбы

Врачи зафиксировали тяжелые радиационные ожоги и практически полное разрушение костного мозга. Иммунная система перестала работать. Были применены экспериментальные методы лечения, включая трансплантацию стволовых клеток и пересадки кожи.

Однако последствия радиации оказались разрушительными. Повреждения затронули кожу, слизистые оболочки и внутренние органы. Со временем развилась полиорганная недостаточность — синдром, характеризующийся одновременным или последовательным нарушением функции двух и более органов или систем.

«Я больше не могу, я не подопытная свинка», — говорил мужчина.

По воспоминаниям очевидцев, Оути тяжело переносил лечение и просил прекратить страдания. Через 83 дня после аварии — 21 декабря 1999 года — он скончался. Официальной причиной смерти была названа полиорганная недостаточность.

Последствия аварии

Через несколько месяцев умер и его коллега Масато Синохара, также получивший высокую дозу облучения. Начальник смены, находившийся дальше от реактора, выжил.

Расследование правительства Японии показало, что причиной трагедии стали нарушения техники безопасности, недостаточный контроль и слабая подготовка персонала. Нескольким сотрудникам компании предъявили обвинения в профессиональной халатности. В 2003 году суд вынес условные приговоры.

Почему эту историю вспоминают до сих пор

Авария в Токаймуре стала одной из самых серьезных радиационных катастроф в Японии после Второй мировой войны. Она привела к пересмотру стандартов ядерной безопасности и стала мрачным напоминанием о том, к чему может привести пренебрежение протоколами.

