Умер исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Он стоял у истоков популярной группы Dschinghis Khan.

Фото: Instagram*/wolfgang_heichel_origina

Немецкий артист Вольфганг Хайхель, стоявший у истоков популярной группы Dschinghis Khan и исполнявший знаменитую композицию Moskau, скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили представители артиста в соцсетях.

Печальное известие было обнародовано только сейчас, хотя фактически певец ушел из жизни еще 20 января. Близкие и коллеги Хайхеля признались, что трагедия стала для них громом среди ясного неба.

«Хотя певец в последние годы с завидной уверенностью и силой духа справлялся с проблемами со здоровьем, его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью для его семьи, друзей и коллег», — сказано в заявлении окружения певца.

Конкретные причины внезапного ухудшения состояния и последовавшей кончины не раскрываются. Вольфганг Хайхель вошел в первый состав коллектива, который был сформирован продюсером Ральфом Зигелем специально для участия в международном конкурсе «Евровидение» в 1979 году.

Группа Dschinghis Khan мгновенно обрела всемирную славу после выступления на конкурсе с одноименной песней, где заняла почетное четвертое место. Особенную популярность коллектив получил в СССР. Хайхель возвращался к проекту во время его возрождения в середине двухтысячных, но окончательно прекратил сотрудничество с группой в 2014 году.

Помимо эстрады, артист активно занимался укреплением международных связей, за что получил высшую госнаграду Монголии — «Медаль дружбы».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

