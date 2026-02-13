Центробанк снизил ключевую ставку

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Ранее она составляла 16%.

Центробанк снизил ключевую ставку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

ЦБ РФ понизил ключевую ставку с текущих 16% до 15,5% годовых. Об этом стало известно на Заседании совета директоров Банка России, прошедшем впервые в 2026 году.

Ранее, 19 декабря 2025 года, Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила о паузах в снижении ключевой ставки. Глава регулятора отметила, что в будущем снижений в режиме автопилота не планируется. По словам Набиуллиной, единственным путем к умеренным процентным ставкам может стать устойчивая низкая инфляция. Также она является фундаментом для стабильного развития экономики и роста благосостояния людей.

Прежде 5-tv.ru сообщал, что ЦБ разработал концепцию регулирования криптовалют на российском рынке. Криптовалюты признаются валютными ценностями, но их использование для расчетов внутри России будет запрещено.

При этом, неквалифицированных инвесторов ждет жесткий лимит — после прохождения тестирования и только на наиболее ликвидные активы. Для квалифицированных инвесторов будет доступ к любым криптовалютам, кроме анонимных, после проверки знаний, но без ограничений по сумме.

