Ковальчук: Запад использовал аварию в Чернобыле для удара по СССР

|
При этом в Европе почти ничего не слышно об аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

Запад использовал аварию в Чернобыле для нанесения первого удара по Советскому Союзу. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», глава научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

Он отметил, что в Европе почти ничего не слышно об аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Хотя, как отметил Ковальчук, последствия той трагедии были куда ужаснее, чем в Чернобыле.

«Все тихо-мирно, шито-крыто. А у нас все было вытащено наружу по полной программе», — сказал Михаил Ковальчук на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии.

Многие, по словам Ковальчука, в то время говорили, что СССР — опасная и малограмотная держава, которой нельзя доверять свои ядерные установки. В итоге практически каждый не только боялся Советского Союза, но и хотел его полностью разоружить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия не должна допускать отставания судостроения и флота от развития технологий, которые уже активно используются в космической отрасли. Об этом также заявлял Михаил Ковальчук.

