«В этой смерти что-то не чисто»: Стингрей про теорию об убийстве Кобейна

Певица Стингрей верит в то, что смерть Курта Кобейна может быть убийством

Доза героина, обнаруженная в крови лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна, ставит под сомнение версию с его самоубийством. Об этом 5-tv.ru заявила американская певица и продюсер Джоанна Стингрей.

Сперва артистка не поверила в то, что подобные подозрения относительно смерти ее коллеги имею под собой какие-либо реальные основания. Однако, ознакомившись с данными поближе, и она пришла к выводу, что сомнения — это не очередные фантазии поклонников.

«Но потом я вчиталась в детали (теории про убийства Кобейна. — Прим ред.). Особенно про героин. В крови была такая доза, что человек просто „вырубился“ бы напрочь. А его набор со шприцами, насколько я поняла, был сложен идеально. И вот это реально сомнительно. Как человек под такой дозой может все прибрать, а потом покончить жизнь самоубийством?» — задалась вопросом Стингрей.

Эти рассуждения натолкнули ее на мысли, что повторное расследование обстоятельств смерти Кобейна все же стоит провести.

У самой певицы пока нет подозреваемых. Она допускает, что под негативным действием запрещенных веществ, которые толкают людей на самые ужасные поступки, убить лидера «Нирваны» могла и его жена Кортни Лав, хотя не верит в это.

«Ходят слухи, что они сорились до его смерти и все такое. Но я не думаю, что это автоматически делает ее убийцей. Ей, мне кажется, было бы выгоднее, чтобы он оставался жив, чем наоборот. Ну, дочери наследство — да, она получает роялти (денежные отчисления правообладателю за использование интеллектуальной собственности. — Прим. ред.). Но Кортни лично? Нет. Я не знаю...» — объяснила свою позицию певица.

