«Отвратительные новости»: Наталья Фриске рыдает из-за страшного инцидента

Наталья Фриске рыдает из-за страшного инцидента

В московской квартире сестры покойной певицы Жанны Фриске Натальи произошел серьезный прорыв трубы, в результате которого вода залила жилые помещения на восемь или девять этажей вниз. Об этом родственница певицы рассказала в личном блоге.

Инцидент случился ночью 13 февраля, когда сама владелица недвижимости находилась в отпуске. О случившемся ей по телефону сообщил отец. На данный момент последствия аварии удалось локализовать усилиями родителей Натальи, которые оперативно прибыли на место происшествия для уборки, однако в здании пришлось временно отключить систему отопления.

Ситуация осложняется тем, что Фриске сейчас пребывает во Вьетнаме, где планировала провести всю зиму вместе с дочерью Луной.

«Всем привет, мои хорошие. У меня день начался с отвратительных новостей. Я только перестала плакать, перестала нервничать… Мне позвонил папа и сказал, что у меня в квартире ночью прорвало трубу, и я затопила 8 или 9 этажей вниз. Ладно, сейчас все это ликвидировали, мама с папой поехали туда все убирать. Я вообще не знаю… В доме отключили отопление.

Я виновата во всей этой аварии. Буду срочно искать билеты и решать проблему. Боюсь представить, во сколько обойдется мне эта авария… Отдых испорчен. Проблемы вылететь в Москву, надо будет лететь двое-трое суток. Прямые билеты стоят по 100 тысяч… Вообще не представляю, что делать, я просто в шоке», — поделилась переживаниями блогер.

Ранее Наталья подробно рассказывала в социальных сетях о своем быте в Нячанге. Она была крайне довольна решением переехать в Азию на холодный сезон, отмечая доступную стоимость проживания и комфортный климат. Чтобы сэкономить на поездке, семья отказалась от готовых туристических пакетов и самостоятельно занималась поиском билетов по выгодным тарифам.

Теперь же женщине приходится экстренно искать способы возвращения в Россию, так как стоимость прямых авиарейсов достигает сотни тысяч рублей, а перелеты с пересадками могут занять несколько суток. Подписчики в комментариях разделились на два лагеря: одни сочувствуют Наталье, другие же напоминают о необходимости перекрывать воду перед длительным отсутствием.

Смерть Жанны Фриске

В июне 2015 года оборвалась жизнь Жанны Фриске (настоящая фамилия — Копылова). Певица ушла после длительной борьбы с тяжелым заболеванием — у нее диагностировали глиобластому, агрессивную форму опухоли головного мозга, не подлежащую хирургическому лечению. Несмотря на усилия врачей и собственную стойкость, победить болезнь артистке не удалось.

Новость о диагнозе вызвала широкий общественный отклик. Коллеги по сцене, телеведущие и поклонники выражали слова поддержки, надеясь на выздоровление певицы. В социальных сетях к ней обращались Тина Канделаки, Тигран Кеосаян, Оксана Федорова, Анфиса Чехова, Дмитрий Дибров, Иосиф Кобзон, Юлия Савичева, Наталья Подольская, а также участники группы «Дискотека Авария» и многие другие.

Поддержка пришла не только из России. О болезни певицы узнали и за границей. Британский рок-музыкант Оззи Осборн вместе с супругой Шерон Осборн выразили сочувствие и готовность помочь. Шерон, сама пережившая онкологию, записала для Фриске видеообращение со словами поддержки и планировала встретиться с ней лично летом 2014 года, надеясь, что состояние певицы улучшится.

Рядом с артисткой в самые трудные моменты находилась ее близкая подруга, крестная мать ее сына и коллега по группе «Блестящие» Ольга Орлова. Орлова помогала семье Фриске и поддерживала ее на протяжении всей болезни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.