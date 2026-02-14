Секрет античного спокойствия: как стоицизм помогает обрести счастье

Daily Мail: стоицизм помогает обрести счастье

Древние учения Греции и Рима предлагают современному человеку эффективные инструменты для борьбы со стрессом и достижения успеха. Об этом сообщает Daily Mail.

Философия стоицизма переживает настоящий ренессанс в современном обществе, становясь ответом на хаос цифровой эпохи. Том Ходжкинсон в своем новом путеводителе по античной мудрости подчеркивает, что истинное учение стоиков радикально отличается от упрощенных трактовок интернет-инфлюенсеров.

Пока последние обещают своим последователям богатство и власть над окружающими, подлинный стоицизм учит прежде всего власти над собой и своими реакциями. Основанная Зеноном в Афинах еще в 303 году до нашей эры, эта традиция призывает сохранять невозмутимость перед лицом любых невзгод. Главный постулат философии заключается в осознании того, что человек не может диктовать условия внешнему миру — политике, экономике или случайным происшествиям, — но обладает абсолютным суверенитетом над собственным разумом.

Античные мудрецы, такие как Сенека, считали сильные страсти, включая гнев и безрассудную влюбленность, формой временного помешательства, лишающего человека свободы. Вместо этого они превозносили искреннюю дружбу и внутреннее спокойствие, которые делают личность самодостаточной.

Интересно, что принципы стоицизма легли в основу современной когнитивно-поведенческой терапии, которая признана одним из самых надежных методов психологической помощи. Ходжкинсон отмечает, что счастье невозможно купить за деньги или славу, оно рождается исключительно внутри. Несмотря на строгость некоторых правил, автор признает, что иногда полезно позволить себе капельку безумства, ведь даже самому убежденному стоику не чуждо человеческое веселье.

