Патрушев указал на необходимость развивать сферу утилизации отходов в Поволжье

|
Евгения Алешина
Вице-премьер совершил рабочую поездку в Нижегородскую область.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Поволжье необходимо развивать сферу утилизации отходов всех видов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании во время рабочей поездки в Нижегородскую область.

Центральной темой обсуждения стала сфера обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и анализ плана по формированию экономики замкнутого цикла в Приволжском федеральном округе.

«В общей сложности в Поволжье ежегодно образуется более ста миллионов тонн отходов всех видов. Помимо твердых коммунальных, это, в том числе отходы промышленности, строительства, медицины, сельского и лесного хозяйства. Однако существующих мощностей для их утилизации еще недостаточно», — сказал Патрушев в ходе встречи.

Вице-премьер РФ призвал каждый субъект Поволжья найти свою точку роста в этой области. Он отметил, что регионам важно создавать не только новые объекты, но и грамотно загружать действующие.

На долю Поволжья ежегодно приходится порядка 20% объема ТКО от показателя по всей России. Уже порядка 75 объектов обращения с ТКО создано в округе за последние шесть лет. Их суммарная мощность достигает трех миллионов тонн, а по утилизации — более 800 тысяч тонн.

На текущий период примерно половина отходов подлежит обработке, а 90% — захоронению. К 2030 году в округе необходимо построить еще 69 объектов, которые обеспечат 100% сортировку отходов, сказал Патрушев.

В рамках поездки в Нижегородскую область Дмитрий Патрушев встретился с губернатором региона, председателем комиссии Госсовета России по направлению «Экологическое благополучие» Глебом Никитиным. В ходе беседы, были затронуты темы развития агропромышленного комплекса, а также вопросы, связанные с охраной окружающей среды.

Они вместе посетили ряд предприятий по обработке и переработке отходов. В частности, они осмотрели сортировочный цех «МАГ Груп», завод по производству модифицированных полимеров «Окапол» и экопромышленный парк Нижегородской области, где ознакомились с работой цеха по переработке резиновых шин «ДОРНАУ».

Ранее 5-tv.ru писал, что бизнес играет важную роль в охране природы России. Для сохранения окружающей среды необходимо реализовывать просветительские проекты.

