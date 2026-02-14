Красота вместо смысла жизни: как кризис среднего возраста влияет на мужчин

Психолог Кудрявцев: с кризисом среднего возраста мужчины борются через внешнее преображение

Так называемый кризис среднего возраста всегда связан с потерей смысла жизни и нарастающим страхом перед старостью и неминуемой смертью. Мужчины в таком состоянии нередко начинают бороться с кризисом через внешнее преображение — уделяют больше внимания тому, как они выглядят. Об этом в интервью журналистам «Известий» рассказал психолог Юрий Кудрявцев.

По словам эксперта, результат очередной пластической операции, новый костюм, стрижка и другие способы улучшить внешний вид — это попытки мужчин компенсировать страдания и переживания. Но рано или поздно им придется признать, что обложка не оправдает и не заменит содержание.

«Надо принимать себя таким, какой ты есть, работать над собой, развиваться, насыщать свою жизнь различными интересами, ценить не только себя, но и окружающих», — утверждает Кудрявцев.

Психолог подчеркнул, что не отрицает важности красоты и ухода за собой. Внешние признаки важны, но в мужчине они — не главное. Основа представителя сильного пола — это надежность и морально-эмоциональная стабильность. Рядом с мужчиной женщине должно быть комфортно и безопасно.

Поэтому, кроме содержания себя в чистоте, ухода за волосами и бородой, нарядов и парфюма, любому мужчине важно заниматься своим внутренним миром. Покой придет через работу с самооценкой, через умение налаживать коммуникацию, через радость приятного общения с окружающими.

Как считает Кудрявцев, в некоторых случаях повышенное внимание к внешнему виду оправдано. Это свойственно, например, представителям творческих профессий. Не может артист быть неопрятным, выходя на красную дорожку на премьере. В его случае образ — неотъемлемая часть работы, напрямую влияющая на развитие карьеры.

