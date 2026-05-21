«Я не полиаморен»: жена требует открытых отношений после измены мужу с другом

New York Post: жена требует открытых отношений после измены мужу с другом

Жена изменила мужу с давним другом и теперь требует открытых отношений. Сейчас она систематически проводит ночи вне дома. С такой проблемой в колонку издания New York Post обратился обеспокоенный муж.

По словам автора письма, их союз изначально строился на принципах моногамии и общих консервативных ценностях, включая рождение детей. Однако ситуация резко изменилась после четырех лет брака, когда женщина вступила в интимную связь со своим давним знакомым и потребовала права на свидания с другими мужчинами.

Супруг признался, что не был идеальным партнером, так как искал общения на сайтах знакомств. Но он подчеркнул, что физических измен с его стороны не было. Сейчас же он вынужден наблюдать, как мать троих детей возвращается домой под утро.

«Я сказал жене, что я не ревнивый человек, но я не полиаморен, и меня сводит с ума ее отказ остановиться. Она утверждает, что я пытаюсь „контролировать“ и „изолировать“ ее, и что моя работа — справиться со своей ревностью», — поделился своей болью американец.

Он добавил, что видел переписку супруги, в которой она открыто выражает сексуальное влечение к другим партнерам.

Комментируя ситуацию, эксперт издания отметила, что стремление к классическому моногамному браку не является попыткой контроля. Она выразила удивление тем фактом, что у женщины, воспитывающей троих маленьких детей, хватает энергии на ночные похождения.

Эксперт предположила наличие медицинских или психологических проблем, таких как послеродовая депрессия или гормональный сбой. Читателю посоветовали обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья, а также проконсультироваться с юристом относительно возможного бракоразводного процесса и определения места жительства детей.

