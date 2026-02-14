Нейробиологи вычислили идеальные часы для секса

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Неиспользованные половые гормоны мужчин превращаются в щедрость, поэтому, если им отказать в близости, можно рассчитывать на успешный шопинг.

В какое время мужчины и женщины больше всего хотят секса

Фото: 5-tv.ru

Сексуальная активность зависит от внутренних биологических часов

Сексуальное желание — это не только эмоции, но и работа внутренних биологических часов. Как сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на исследования нейробиологов Джеймса Пфауса и Меридит Чиверс, выработка гормонов, отвечающих за либидо, подчиняется строгому графику.

У обоих полов есть четыре пика активности в сутки, но они не всегда совпадают. Мужской наступает чуть раньше женского: утром сильный пол готов к близости уже в 8:00, тогда как женщины — только ближе к 9:00. Днем мужской всплеск приходится на 14:00–16:00, а женский — на 15:00–17:00. Вечерняя активность мужчин затихает к 22:00, в то время как женщины готовы к продолжению до 23:00.

Несмотря на разницу в ритмах, ученые выделили три интервала, когда желание максимально у обоих партнеров:

  • утро: с 9:00 до 10:00;
  • день: с 15:00 до 16:00;
  • вечер: с 21:00 до 22:00.

Ученые также выявили, что если мужчина настроен на близость в период с 20:00 до 22:00, но получает отказ, его организм оказывается перегружен неиспользованными половыми гормонами. В это время они становятся аномально щедрыми, поэтому именно в этот двухчасовой интервал их лучше вести в магазины.

Ранее сообщалось, что многие половые инфекции не имеют симптомов, поэтому зараженный может даже не подозревать о их наличии. Перед первой близостью гинеколог советует партнерам сдать анализы на ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты.

