Тюменец получил 15 лет колонии за передачу фото объектов Минобороны террористам

Также он должен будет заплатить штраф.

Сколько лет тюрьмы дали тюменцу за фото объектов Минобороны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Жителя Тюменской области Евгения Убираева приговорили к 15 годам тюрьмы за передачу данных о военных объектах в Москве представителям террористической организации «Легион «Свобода России»*. Об этом сообщили в пресс-службе второго Западного окружного военного суда.

«По заданию кураторов он отправил фото и видеозаписи трех объектов Минобороны, находящихся в столице, создав опасность совершения терактов. За это он получил от украинской стороны вознаграждение в размере 15 тысяч рублей», — уточняется в сообщении.

Помимо лишения свободы, Убираева оштрафовали на 300 тысяч рублей. Известно, что в переписке с представителем террористической организации мужчина изъявил желание вступить в ее ряды. Пока что приговор не вступил в силу.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявлены обвинения в терроризме. До этого стало известно, что исполнителя покушения на Алексеева готовили в Киеве и платили криптовалютой. Стрелявшим оказался уроженец Украины Любомир Корба — его задержали в Дубае и экстрадировали в Россию. В Москве также был арестован его пособник Виктор Васин, тогда как предполагаемая наводчица Зинаида Серебрицкая сумела скрыться на территории Украины.

* — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.

