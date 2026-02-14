Зеленский оскорбил Орбана на Мюнхенской конференции

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, грубо высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта», — заявил украинский президент.

Спустя некоторое время после слов Зеленского Орбан ответил на оскорбления в свою сторону, опубликовав обращение к президенту Украины в социальной сети X.

«Уважаемый Владимир Зеленский, спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Она значительно поможет венграм яснее увидеть ситуацию», — написал венгерский премьер.

По словам Орбана, речь идет о будущем Венгрии, Украины и Европы в целом. Именно поэтому с подобной риторикой Незалежная не сможет вступить в Европейский союз (ЕС).

Ранее сообщалось о том, что потенциальное присоединение Украины к Европейскому союзу способно привести к разрушительным последствиям для венгерского агропромышленного комплекса и национальной экономики в целом. Возможные негативные последствия для Европы в целом не являются прямой ответственностью Будапешта. Однако, если речь идет о рисках для Венгрии, власти страны обязаны реагировать и защищать собственные интересы.