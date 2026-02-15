Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев в составе экипажа миссии Crew-12, успешно пристыковался к Международной космической станции.

Сближение со станцией произошло в 23:15 по московскому времени, дорога до МКС заняла примерно 34 часа.

Вместе с Федяевым в экспедицию входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель Европейского космического агентства Софи Адено. Планируется, что они проведут на орбите около восьми месяцев.

Ранее другой корабль Crew Dragon с космонавтом Олегом Платоновым был вынужден вернуться на Землю из-за ухудшения состояния здоровья одного из участников экипажа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



