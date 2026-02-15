Овощ в статусе VIР: почему резко подорожали огурцы и когда ждать снижения цен

Ожидать снижения цен на огурцы стоит уже в марте

Никогда такого не было — и вот опять все удивились ценам на огурцы. Если судить по стоимости, 500–600–1000 рублей за килограмм (в зависимости от сорта и региона) — это теперь деликатес. 111% прибавка в цене всего за три месяца. Кстати, в прошлом феврале цены скакнули на 116%, и тоже тогда было много разговоров об этом. И вот спустя год — дежавю.

Хотя чему удивляться? Огурец ведь не наших северных «кровей». Его родина — Индия, где тепло и влажно. Эти два условия — ключевые для него. А в России в середине зимы с этим проблемы. В теплицах приходится и лампы дополнительные включать, а в этом году — и дополнительные батареи: аномальные морозы и снегопады — все плюс к цене. Некоторые производители из экономии на самые темные и холодные месяцы и вовсе консервируют теплицы.

Огурец может дать повод для гордости: 95% ассортимента у нас на прилавках — отечественного производства. Ежегодно миллион тонн выращиваем. Но это в целом за 12 месяцев. А прямо сейчас огурец — в статусе VIP. И капризничает соответственно: овощ целиком состоит из воды, очень боится минусовых температур, и больше, чем обычно, зимой брака при перевозке — замерзают.

В отличие от, например, помидоров, которые срывают недозрелыми, чтобы «дошли» в дороге, огурец «на вырост» не сорвешь. Он только теряет в качестве с каждым часом. Потому, кстати, нам и не закрыть февральский дефицит импортом, как было в свое время с яйцами.

Удивительно, конечно, что у нас манго, авокадо или питахайя сейчас дешевле огурцов. Но тут уже вопросы к Центробанку и крепкому рублю. Курс 77 рублей за доллар способствует «северному завозу». И если экзотику в окрошку не потрешь, то вот кабачки вполне могут экспортозаместить огурцы. Они завозные — и они дешевле своих братьев меньших.

Сбить элитный налет с огурцов сможет только весна, благо до нее осталось всего две недели. Останется только грядки из-под сугробов расчистить.