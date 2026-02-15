Овощ в статусе VIР: почему резко подорожали огурцы и когда ждать снижения цен

Эфирная новость 140 0

Россияне фотографируют ценники и выкладывают их в сеть. В комментариях — эмодзи с открытым ртом, но покупателям не смешно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ожидать снижения цен на огурцы стоит уже в марте

Никогда такого не было — и вот опять все удивились ценам на огурцы. Если судить по стоимости, 500–600–1000 рублей за килограмм (в зависимости от сорта и региона) — это теперь деликатес. 111% прибавка в цене всего за три месяца. Кстати, в прошлом феврале цены скакнули на 116%, и тоже тогда было много разговоров об этом. И вот спустя год — дежавю.

Хотя чему удивляться? Огурец ведь не наших северных «кровей». Его родина — Индия, где тепло и влажно. Эти два условия — ключевые для него. А в России в середине зимы с этим проблемы. В теплицах приходится и лампы дополнительные включать, а в этом году — и дополнительные батареи: аномальные морозы и снегопады — все плюс к цене. Некоторые производители из экономии на самые темные и холодные месяцы и вовсе консервируют теплицы.

Огурец может дать повод для гордости: 95% ассортимента у нас на прилавках — отечественного производства. Ежегодно миллион тонн выращиваем. Но это в целом за 12 месяцев. А прямо сейчас огурец — в статусе VIP. И капризничает соответственно: овощ целиком состоит из воды, очень боится минусовых температур, и больше, чем обычно, зимой брака при перевозке — замерзают.

В отличие от, например, помидоров, которые срывают недозрелыми, чтобы «дошли» в дороге, огурец «на вырост» не сорвешь. Он только теряет в качестве с каждым часом. Потому, кстати, нам и не закрыть февральский дефицит импортом, как было в свое время с яйцами.

Удивительно, конечно, что у нас манго, авокадо или питахайя сейчас дешевле огурцов. Но тут уже вопросы к Центробанку и крепкому рублю. Курс 77 рублей за доллар способствует «северному завозу». И если экзотику в окрошку не потрешь, то вот кабачки вполне могут экспортозаместить огурцы. Они завозные — и они дешевле своих братьев меньших.

Сбить элитный налет с огурцов сможет только весна, благо до нее осталось всего две недели. Останется только грядки из-под сугробов расчистить.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпийских играх в Италии
15:00
«Неадекватный возраст»: Ирина Дубцова планирует родить еще одного ребенка
14:53
В Челябинской области загадочно пропавшую 19-летнюю девушку нашли мертвой
14:36
В Мурманской области больше сотни автомобилей застряли в пробке
14:16
Умер бывший главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон
14:00
Ловушка разума: почему человечество никогда не сможет жить «здесь и сейчас»

Сейчас читают

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Челябинске
«Пока замуж не собираюсь»: какой мужчина сможет покорить сердце Кати Лель
Вода есть — жизни нет: ученые изменили подход к поиску инопланетян
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео